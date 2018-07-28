ضيفة العدد الأول ياسمين ياسو سلسلة شيفة في ضيافتنا

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,172
- الإعجابات
- 61,017
- النقاط
- 821
- الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكم في أول من سلسلة
سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا
اخترنا لكم في أول عدد طباخة ماهرة وصاحبة وصفات رائعة في منتدانا وهي الأخت
@yaso ياسمين
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة
أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟
أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
ي
الجوائز :
وسام للضيفة
وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة
أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟
أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
ي
الجوائز :
وسام للضيفة
وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة