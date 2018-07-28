ضيفة العدد الأول ياسمين ياسو سلسلة شيفة في ضيافتنا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,172
الإعجابات
61,017
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



أهلا وسهلا بكم في أول من سلسلة
سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا


اخترنا لكم في أول عدد طباخة ماهرة وصاحبة وصفات رائعة في منتدانا وهي الأخت

@yaso ياسمين
ياسمين.png


أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة










أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟

أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
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الجوائز :

وسام للضيفة





وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة










 
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