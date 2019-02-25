نقطة تفتيش ...... الكل مجبر

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم جميعا
رواد القسم أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا وسهلا بكم في موضوعي
اليوم يا كرام وبعد غياب عن المواضيع
فكرت أن أضع لكم نقطة تفتيش قبل الدخول إلى كل أقسام المنتدى
إذن أنتم معي في موضوع

نقطة تفتيش.......
102488


أنتم مجبرون على التوقف عند نقطة تفتيش
الاكيد وأنتم تدخلون المنتدى للتصفح وإختيار القسم الذي لديكم فكرة مسبقا عن الولوج إليه وكتابة موضوع
أو المشاركة بشكل عام تدخلون وانتم محلمون بآراء وأفكار لربما هي منافية لقوانين المنتدى لهذا فكرت في وضع نقطة تفتيش
الجميل أنني لست الوحيدة بل كلكم سوف تكونون رجال درك ونساء شرطيات الليلة
من خلال هذا الموضوع الفكرة كيف تكون ؟
اولا كل عضو يختار عضو آخر ليفتشه:rolleyes::rolleyes:
وعلى العضو أن يخبرك قائد الفرقة عن محتوياته وما ينوي فعله مثلا ميوله لقسم ما أغلب الأفكار التي تجول في خاطره دخوله لمنقطة قسم معين لأي سبب
وطبعا سوف اضع أنا مثال حتى تفهموا الموضوع جيدا فقد تعودتم على طريقتي في المواضيع والتنويه لها

إذن الآن سوف أختار الأخ @sami44

تاريخ إنتسابك للمنتدى والاوسمة التي تحصلت عليها وآخر نشاط لك
بعدها يرجى منك تقديم وجهتك في المنتدى ولما ؟
أيضا إعطاء تقرير كامل عن أهم ما تراه في القسم الذي أنت متوجه له ؟
في حين ضبطت بحوزتك ردود منافية في ردك في الموضوع سوف يكون لك سحب رخصة الرد من الموضوع لمدة ساعة :ROFLMAO::ROFLMAO:

النساء الشرطيات كل عضوة تختار عضوة ما وتقوم باللازم
ولا توجد هذه صديقتي وتلك اختي العمل ما فيه لا أخ ولا أخت

الآن نقطة التفتيش ونستقبل الأخ سامي
كأول عابر للأقسام





102489
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,360
نقاط التفاعل
52,231
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واخيرا عادت ليليا بمواضيعها القيمة والجميلة
ان شاء الله دائما نشوفوك هكا ^^
ويسما الموضوع هادا باراج يسما لي يغلط نديوه للحبس
عجبتني الفكرة مليحة بزاف
نستناو أول شخص ساع حكمو الباراج ونشوفو

 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,438
نقاط التفاعل
24,713
النقاط
1,951
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واخيرا عادت ليليا بمواضيعها القيمة والجميلة
ان شاء الله دائما نشوفوك هكا ^^
ويسما الموضوع هادا باراج يسما لي يغلط نديوه للحبس
عجبتني الفكرة مليحة بزاف
نستناو أول شخص ساع حكمو الباراج ونشوفو

إضغط للتوسيع...
عليكم السلام أختي مريم
اهلا وسهلا نورت الموضوع نعم باراج ولابد أن نعرف تحرطات الأعضاء وما يحملونه للأقسام
ونعرف وجهتهم وأهم الأماكن التي تعجبهم في الممنتدى
نعم ّإختاري الضحية وأوقفيهن جميعا لا تتركي أي عضوة هههه
شكرا على مشاركتك أختي مريم
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,040
نقاط التفاعل
6,264
النقاط
751
واخيرا عادت النحلة ومرحبا بمن جا وجاب


خوك حاضر ناضر ونحبس في الباراج احتراما لنقطة التفتيش
إذن الآن سوف أختار الأخ @sami44

تاريخ إنتسابك للمنتدى والاوسمة التي تحصلت عليها وآخر نشاط لك
بالنسبة للاوسمة قبل ما نترك اللمة كانو عندي بزاف حتى البلاصة ما كفاتهمش وبعد رجوعي لقيت روحي فقير ولا وسام جردوني من كلش حسبوني ما نوليش ياو هنا يموت قاسي والحمد لله راني غير بالعقل سورت خمسة
بعدها يرجى منك تقديم وجهتك في المنتدى ولما ؟
وجهتي معروفة للكل منتدى الالغاز نروح نعيي الفنيانين و الي مهموم ننحيلو على خاطرو هكا يطلع المورال ويولي يتفاعل في الاقسام الاخرى
وعندي الوجهة الثانية منتدى المواهب والديكور نشوف الجديد و نفريمي شويا
أيضا إعطاء تقرير كامل عن أهم ما تراه في القسم الذي أنت متوجه له ؟
تقرير عن منتدى الالغاز والنكت
ركن النكت راه يتحرك بصعوبة كيما الي داير السيروم بصح ما تتقلقوش قريبا يولي صح منتدى النكت ويولي الي يدخل تما ما يخرجش واذا خرج يخرج يبكي من الضحك

بالنسبة لمنتدى الالغاز حركية كبيرة ونشاط يومي تقريبا الزوار يزدمو علينا و تما والاعضاء المشاركين يوميا هم
@ماغيكاي تشان
@ملكة زوجي
@الامين محمد
@sanaya
@حاتم07
@لؤلؤة قسنطينة
@حلم كبير
@خووخه
أم امينة
وهذا عدد كافي من الاعضاء الي ممكن ينشطولك ركن ربي يحفضهم
في حين ضبطت بحوزتك ردود منافية في ردك في الموضوع سوف يكون لك سحب رخصة الرد من الموضوع لمدة ساعة
الردود المنافية كلي ما تعرفنيش خويا مروان كامل نسيبورتيو السياربي واذا حبيت تدي الرخصة راهي ليك المهم الردود كل صح
:ROFLMAO::ROFLMAO:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,360
نقاط التفاعل
52,231
النقاط
2,251
العمر
26
عجبتني الفكرة، بما أني مبتدئة في عمل الباراجات
ننقل شوي من أسئلتك نكوبي عليك ههه
ونستدعي واحد الفنيانة هكا نوضها تتحرك شوي
هي @ماغيكاي تشان الآنسة حلزونة

نقولها حبسي سيارتك على جنب وهاتي كوارطك، من تكونين وإلى صالح من تعملين
عرفينا بنفسك متى انضممتِ للمة؟ وهل دخولك يومي إليه؟
درك قوليلنا وين راكي رايحة بمجرد ما دخلتي للمة؟ ولماذا؟
وهل عندك رخصة لهاد الأقسام لي ناوية تروحيلهم؟ سبق وتعاملتي معاهم؟
إذا كذلك أعطينا تقرير بسيط عليها
إذا لقيت عندك ردود منافية لازم عليك تحلي 3 ألغاز من الألغاز المشفرة وإلا نحيلك الأنمي لأسبوع
ديجا راني حنينة معاك هههه
بعد الإجابة تقدري تتفضلي تواصلي الرحلة تاعك داخل المنتدى

قوليلي جيتها قدقد ولالا

 
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