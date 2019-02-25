نقطة تفتيش ...... الكل مجبر

السلام عليكم جميعا

رواد القسم أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا وسهلا بكم في موضوعي

اليوم يا كرام وبعد غياب عن المواضيع

فكرت أن أضع لكم نقطة تفتيش قبل الدخول إلى كل أقسام المنتدى

إذن أنتم معي في موضوع

نقطة تفتيش.......



أنتم مجبرون على التوقف عند نقطة تفتيش

الاكيد وأنتم تدخلون المنتدى للتصفح وإختيار القسم الذي لديكم فكرة مسبقا عن الولوج إليه وكتابة موضوع

أو المشاركة بشكل عام تدخلون وانتم محلمون بآراء وأفكار لربما هي منافية لقوانين المنتدى لهذا فكرت في وضع نقطة تفتيش

الجميل أنني لست الوحيدة بل كلكم سوف تكونون رجال درك ونساء شرطيات الليلة

من خلال هذا الموضوع الفكرة كيف تكون ؟

اولا كل عضو يختار عضو آخر ليفتشه

وعلى العضو أن يخبرك قائد الفرقة عن محتوياته وما ينوي فعله مثلا ميوله لقسم ما أغلب الأفكار التي تجول في خاطره دخوله لمنقطة قسم معين لأي سبب

وطبعا سوف اضع أنا مثال حتى تفهموا الموضوع جيدا فقد تعودتم على طريقتي في المواضيع والتنويه لها



إذن الآن سوف أختار الأخ @sami44



تاريخ إنتسابك للمنتدى والاوسمة التي تحصلت عليها وآخر نشاط لك

بعدها يرجى منك تقديم وجهتك في المنتدى ولما ؟

أيضا إعطاء تقرير كامل عن أهم ما تراه في القسم الذي أنت متوجه له ؟

في حين ضبطت بحوزتك ردود منافية في ردك في الموضوع سوف يكون لك سحب رخصة الرد من الموضوع لمدة ساعة



النساء الشرطيات كل عضوة تختار عضوة ما وتقوم باللازم

ولا توجد هذه صديقتي وتلك اختي العمل ما فيه لا أخ ولا أخت



الآن نقطة التفتيش ونستقبل الأخ سامي