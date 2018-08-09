ضيفة العدد الثاني سكون الفجر سلسلة شيفة في ضيافتنا

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بكم في ثاني عدد من سلسلة
سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا
اخترنا لكم في هذا العدد احدى عمالقة الطبخ العربي والفلسطيني التي قدمت أحلى الأطباق منذ انضمامها الى منتدانا من أطباق عصرية أطباق تقليدية أطباق فلسطينية وعربية وحتى جزائرية
كيف لا وهي فلسطينية تحب الجزائر وتحب أهلها من القلب
نرحب بالأخت
@سكون الفجر
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة
أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟
أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
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