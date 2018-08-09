ضيفة العدد الثاني سكون الفجر سلسلة شيفة في ضيافتنا









أهلا وسهلا بكم في ثاني عدد من سلسلة أهلا وسهلا بكم فيمن سلسلة

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا





اخترنا لكم في هذا العدد احدى عمالقة الطبخ العربي والفلسطيني التي قدمت أحلى الأطباق منذ انضمامها الى منتدانا من أطباق عصرية أطباق تقليدية أطباق فلسطينية وعربية وحتى جزائرية

كيف لا وهي فلسطينية تحب الجزائر وتحب أهلها من القلب

نرحب بالأخت













أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة

سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزةسأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة