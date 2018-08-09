ضيفة العدد الثاني سكون الفجر سلسلة شيفة في ضيافتنا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,267
الإعجابات
61,486
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1




أهلا وسهلا بكم في ثاني عدد من سلسلة

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا


اخترنا لكم في هذا العدد احدى عمالقة الطبخ العربي والفلسطيني التي قدمت أحلى الأطباق منذ انضمامها الى منتدانا من أطباق عصرية أطباق تقليدية أطباق فلسطينية وعربية وحتى جزائرية
كيف لا وهي فلسطينية تحب الجزائر وتحب أهلها من القلب
نرحب بالأخت

@سكون الفجر

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أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة






أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟

أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
ي
الجوائز :

وسام للضيفة







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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,027
الإعجابات
3,404
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
مشاء الله بنة وديكور وشيف عن جدارة موفقة حبيبتي
 
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