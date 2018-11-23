ضيفة العدد الخامس آية نور اليقين













أهلا وسهلا بكم في خامس عدد من سلسلة



سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا







اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الجديدات لكن في فترة قصيرة استطاعت اثبات نفسها وخاصة في مجال الطبخ

تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق





نرحب بالأخت الماهرة ​

@آية نور اليقين









أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة

سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة









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