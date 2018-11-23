ضيفة العدد الخامس آية نور اليقين

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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63,046
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1







أهلا وسهلا بكم في خامس عدد من سلسلة

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا



اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الجديدات لكن في فترة قصيرة استطاعت اثبات نفسها وخاصة في مجال الطبخ
تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق


نرحب بالأخت الماهرة

@آية نور اليقين


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أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة



















أسئلتي..


منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟

أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة

الجوائز :

وسام للضيفة















وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة





















 
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