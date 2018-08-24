ضيفة العدد الثالث queen fati تعرف على طبخ سيدي بلعباس

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بكم في ثالث عدد من سلسلة
سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا
اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الأصيلات تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق
هي ابنة الغرب الجزائري ابنة ولاية سيدي بلعباس دعونا نتعرف أكثر عليها وعلى مطبخها
وطبخ ولايتها
نرحب بالأخت @Queen Fati
هي ابنة الغرب الجزائري ابنة ولاية سيدي بلعباس دعونا نتعرف أكثر عليها وعلى مطبخها
وطبخ ولايتها
نرحب بالأخت @Queen Fati
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة
أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟
أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
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