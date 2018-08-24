ضيفة العدد الثالث queen fati تعرف على طبخ سيدي بلعباس

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,401
الإعجابات
61,869
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1







أهلا وسهلا بكم في ثالث عدد من سلسلة

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا

اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الأصيلات تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق
هي ابنة الغرب الجزائري ابنة ولاية سيدي بلعباس دعونا نتعرف أكثر عليها وعلى مطبخها
وطبخ ولايتها

نرحب بالأخت @Queen Fati

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أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة



















أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟

أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
ي
الجوائز :

وسام للضيفة










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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,401
الإعجابات
61,869
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
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