ضيفة العدد الثالث queen fati تعرف على طبخ سيدي بلعباس

اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الأصيلات تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق

هي ابنة الغرب الجزائري ابنة ولاية سيدي بلعباس دعونا نتعرف أكثر عليها وعلى مطبخها

وطبخ ولايتها